Manisa Büyükşehir'den seçim heyecanı yaşayan muhtarlara ziyaret - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve daire başkanlığı personeliyle birlikte 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Fahri Sağır ve Yeniköy Mahallesi Muhtarı Levent Bolut ile Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi Muhtarı Ömer Batıt'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve hediye takdiminde bulunan Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her anlamda ve imkanlar ölçüsünde muhtarların yanında olduklarını söyledi. Seçilerek görevlerine başlayan muhtarlar da ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir heyetine teşekkür etti.