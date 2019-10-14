Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri' aboneliğinde kolaylık sağlanması konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında alınan kararla ilgili açıklama yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soma Bölgesel Isıtma sistemine abone olmak isteyen vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi 8 Ekim 2019 tarihli meclis toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Binasında 'Bina Altı Güç İstasyonu' (BAGİ) takılı olan ve henüz abone olmamış vatandaşlarımızın eski fiyat tarifesinden abone olabilmeleri için süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Binasında cihaz takılı olmayan ve yeni abonelik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımıza da abonelik ücretinde 12 takside kadar vade imkanı getirildi. Vatandaşlarımıza avantaj sağlayan yeni kararların hayırlı olmasını diler, yaklaşan ısıtma sezonu öncesi abonelik işlemlerinin yoğunluk yaşanmaması için son günlere bırakılmaması gerektiğini değerli hemşehrilerimize önemle hatırlatırız" - MANİSA