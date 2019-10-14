Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi

Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri' aboneliğinde kolaylık sağlanması konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında alınan kararla ilgili açıklama yaptı.

Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri' aboneliğinde kolaylık sağlanması konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında alınan kararla ilgili açıklama yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soma Bölgesel Isıtma sistemine abone olmak isteyen vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi 8 Ekim 2019 tarihli meclis toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Binasında 'Bina Altı Güç İstasyonu' (BAGİ) takılı olan ve henüz abone olmamış vatandaşlarımızın eski fiyat tarifesinden abone olabilmeleri için süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Binasında cihaz takılı olmayan ve yeni abonelik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımıza da abonelik ücretinde 12 takside kadar vade imkanı getirildi. Vatandaşlarımıza avantaj sağlayan yeni kararların hayırlı olmasını diler, yaklaşan ısıtma sezonu öncesi abonelik işlemlerinin yoğunluk yaşanmaması için son günlere bırakılmaması gerektiğini değerli hemşehrilerimize önemle hatırlatırız" - MANİSA

Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Suna Yurt'u işe aldı Son Dakika: Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]