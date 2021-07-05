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Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı

05.07.2021 18:05
Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde Facebook başta olmak üzere bazı sosyal medya uygulamalarında Manisa Büyükşehir Belediyesinin adı kullanılarak açılan sahte sayfalar yoluyla çekiliş düzenlendiği ve içeriği belirsiz bağlantılar verildiği belirtilerek,...

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde Facebook başta olmak üzere bazı sosyal medya uygulamalarında Manisa Büyükşehir Belediyesinin adı kullanılarak açılan sahte sayfalar yoluyla çekiliş düzenlendiği ve içeriği belirsiz bağlantılar verildiği belirtilerek, vatandaşların mağdur olmaması için bu tür bağlantılara kesinlikle tıklamamaları ve gördükleri hesapları şikayet etmeleri uyarısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medya yoluyla yapılabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde Facebook başta olmak üzere Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında Büyükşehir Belediyemizin adı ve logosu kullanılarak, 'Belediyemiz sponsorluğunda düzenlenen ilk 100 kişiye ücretsiz gezi turuna katılmak için formu doldurun' şeklinde bir paylaşımla içeriği zararlı olduğu anlaşılan bağlantılar verildiği çeşitli sayfalar oluşturulduğunu görmekte ve hemşehrilerimizden gelen şikayetlerden anlamaktayız. Büyükşehir Belediyemizin bu yoldan vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde bilgi istemeyeceğini vurguluyor; hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına bu tür sayfa ve bağlantılara kesinlikle tıklamamalarını ve gördükleri şüpheli sayfaları şikayet etmelerini önemle duyuruyoruz" - MANİSA

Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı
Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı
Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı

Facebook, Manisa, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı - Son Dakika


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