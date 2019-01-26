Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'den Turgutlu'daki Çölyak Hastalarına Destek

Manisa Büyükşehir'den Turgutlu'daki Çölyak Hastalarına Destek

29 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile yaptığı çalışma neticesinde çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde bulunmaya başladı.

Manisa Büyükşehir'den Turgutlu'daki Çölyak Hastalarına Destek, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile yaptığı çalışma neticesinde çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde bulunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Manisa merkezindeki 42 vatandaşa glutensiz gıda kolilerini dağıtan Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı çalışmayı Turgutlu ilçesinde de sürdürdü.

Çölyak hastalığının farkındalığının arttırılması amacıyla düzenlenen çalışmalara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı itibariyle çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde de bulunmaya başladı. Bu kapsamda, Manisa merkezindeki Gıda Bankasında düzenlenen törenle 42 vatandaşa glutensiz yiyeceklerin bulunduğu gıda kolilerini teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde de bu çalışmayı sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri personeli tarafından; Eflin Nur Köklek ve Selim Büyükkeskin isimli çölyak hastalığı yaşayan çocukların ailelerine gıda kolileri teslim edildi. Gıda kolileri içerisinde 2 adet glutensiz ekmek unu, 3 adet glutensiz boncuk makarna, 4 adet glutensiz tuzlu kraker, 4 adet glutensiz siyah çikolata kaplı gofret, 2 adet glutensiz fındıklı gofret, 2 adet limonlu gofret bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çölyak hastaları için hazırladığı gıda kolilerinin kendileri için önemine değinen vatandaşlar, çölyak hastalarına gösterdikleri ilgi için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda her zaman yer aldığını ve destek olduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında yer alarak; vatandaş odaklı proje ve hizmetleri gerçekleştireceklerini söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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