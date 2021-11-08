Manisa Büyükşehir'den üreticilere büyük destek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve üreticilerin topraktan elde ettikleri gelirin artmasına yönelik Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, başvuruları uygun görülen bin üreticiye zeytin, ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü olmak üzere 100 bin adet fidan desteği için fidan üreticileriyle sözleşme imzaladı.

Yüzde 75 hibe desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında başvuruları uygun görülen bin üreticiye 100 bin meyve fidanı dağıtacak. Zeytin, ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü olmak üzere 100 bin adet meyve fidanı için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile fidan üreticileri arasında imzalar atılarak, fidanların siparişi verildi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, atılan imzaların hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem tarımla uğraşan üreticilerin gelirlerinin artması hem de Manisa'nın meyvecilikte daha fazla söz sahibi olması için desteklerine ve üreticilere yönelik projelerine devam edeceğini söyledi.