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Manisa Büyükşehir'den Yazar Serhat Yıldıra'ya Destek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den Yazar Serhat Yıldıra'ya Destek

07.12.2021 14:07
Manisa Büyükşehir'den Yazar Serhat Yıldıra'ya Destek

Şehitler Ortaokulu öğrencisi engelli Serhat Yıldıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde kitap imza günü düzenledi.

Serhat Yıldıra'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy destek verdi.

Manisa Şehitler Ortaokulu öğrencisi engelli Serhat Yıldıra, 'Sonsuz Aşk' ve 'Fakir Çocuk' kitaplarının ardından son olarak kaleme aldığı 'Bir Okul Macerası' isimli kitabı için imza günü düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy destek verdi. İmza gününde bir konuşma yapan Yazar Serhat Yıldıra, 2001 yılında doğduğunu ve doğum sonrası geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucunda engelli olarak hayatına devam ettiğini söyledi. Yazar olma hayali ile çıktığı yolda, yazmış olduğu kitap için imza günü düzenlediğini ifade eden Yıldıra, destek olanlara teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ise konuşmasında, Serhat Yıldıra'nın herkese örnek olduğunu belirterek, istenildiği zaman başarılmayacak bir şeyin olmadığını söyledi. Yaptığı çalışmalar gösterdiği başarılarından dolayı tebriklerini ileten Başkan Ergün, Yıldıra'ya gelecek hayatında da başarı dileklerini iletti. Yazar Serhat Yıldıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy adına kitaplarını imzaladı.

Manisa Büyükşehir'den Yazar Serhat Yıldıra'ya Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Engelli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den Yazar Serhat Yıldıra'ya Destek - Son Dakika


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