Manisa Büyükşehir'e Kar Engel Olmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, çalışma ve hizmetlerini yoğun kış şartları altında sürdürmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, çalışma ve hizmetlerini yoğun kış şartları altında sürdürmeye devam ediyor.



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını yürüten ekipler, hava sıcaklıklarının arttığı günlerde olduğu gibi mevcut kış şartlarında da çalışmalarını aynı hızla sürdürüyor. Kış şartlarının yaşandığı, kar yağışlarının görüldüğü Turgutlu, Ahmetli, Saruhanlı, Kırkağaç, Gördes, Köprübaşı ilçelerinde faaliyet gösteren ekipler evsel katı atık transfer istasyonları ile katı atıkları toplayarak hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Aynı zamanda Manisa merkez, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Demirci ilçelerinde ise evsel katı atık transfer pampaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için evsel katı atık toplama hizmeti sunan ekipler, kar, yağmur, çamur gibi ağır kış şartlarında da 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. 13 çekici araç, 18 semi treyler, 1 adet mobil bakım aracı ve 55 personel ile evsel katı atık taşıma hizmetini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aynı hızda devam edeceklerini bildirdi. - MANİSA

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