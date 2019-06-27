Manisa Büyükşehir'e şampiyon takviye
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TFF 2. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor'da geçen sezon Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Taha Can Velioğlu'nu renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:33 Kaynak: DHA
TFF 2. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor
, Denizlispor
'da geçen sezon Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Taha Can
Velioğlu'nu renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan'la bir araya gelen ve kendisini 3 yıllığına kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Kariyerinde daha önce Bursaspor
, Bucaspor
ve Ankara
Adliyespor'da da forma giyen Taha Can, "Transferde emeği geçen başkanıma teşekkür ederim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon Play-Off'a kalmadan direkt bir üst lige çıkacağız" dedi.
- Manisa
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