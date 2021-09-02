Üye Girişi
Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor

02.09.2021 14:43
Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'ne hem yeni bir Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yaptı hem de mevcut hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. 17 ilçenin tamamında sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması adına yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın faydalanacağı yeni bir göletin yapım çalışmalarını tamamlarken aynı zamanda da mahallede bulunan mevcut gölette temizlik ve bakım çalışması yaparak üreticilerin hizmetine sundu.

Büyükşehir Üreticilerin Yanında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biliyoruz ki besi hayvanları su ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa, bir takım sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bunun sonucunda ise et ve süt üretiminde kayıplar yaşanıyor. Biz de bu kayıpları önlemek, üreticilerimize destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu 15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum 15:40 Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor 15:24 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti 15:15 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var 15:10 Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı 14:37 Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı 14:25 Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı

Son Dakika Haberleri
15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
14:45 Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı         
15:55
Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:46
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti         
15:22
Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü         
15:13
Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
14:56
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 16:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement