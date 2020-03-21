Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı tedbir amacıyla 'Gıda Bankası' hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstü vatandaşlara kolaylık sağladı.

Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı tedbir amacıyla 'Gıda Bankası' hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstü vatandaşlara kolaylık sağladı.


Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemler alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstü vatandaşlar için de kolaylık sağladı. Korona virüs salgının da risk grubunda olan bu bireylerin gıda ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından evlerine götürüleceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı önlemler alınıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bu anlamda korona virüs salgının da risk grubunda bulunan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız için biz de bir kolaylık sağladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, risk grubunda olan ve Gıda Bankasından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla gıda ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracak" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]