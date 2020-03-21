Manisa Büyükşehir hizmeti yaşlıların ayağını götürecek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı tedbir amacıyla 'Gıda Bankası' hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstü vatandaşlara kolaylık sağladı.



Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemler alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstü vatandaşlar için de kolaylık sağladı. Korona virüs salgının da risk grubunda olan bu bireylerin gıda ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından evlerine götürüleceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı önlemler alınıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bu anlamda korona virüs salgının da risk grubunda bulunan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız için biz de bir kolaylık sağladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, risk grubunda olan ve Gıda Bankasından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla gıda ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracak" ifadelerinde bulundu. - MANİSA