Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ, SPİLAŞ ve BESOT şirketleri, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için toplam bin adet battaniye desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ, SPİLAŞ ve BESOT şirketleri, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için toplam bin adet battaniye desteğinde bulundu.


Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından hızla harekete geçerek, deprem bölgesine yardım eli uzatmak için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için anlamlı bir yardıma daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ, SPİLAŞ ve BESOT şirketleri, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için bin adet battaniye yardımında bulundu. Elazığ depreminin ardından adeta seferber olduklarını ve yara sarmak için harekete geçtiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçici olarak çadırlarda kalacak depremzedelerin ihtiyaçlarının başında battaniyenin geldiğini göz önünde bulundurarak, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan 3 şirketin böyle bir yardımda bulunduğunu söyledi. Başkan Ergün, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. - MANİSA

Elazığ, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Manisa'da 2 ilçede art arda gelen depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]