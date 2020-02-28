Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda - Son Dakika Spor

Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının 5 sporcusu, Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında mindere çıkarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler.

Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının 5 sporcusu, Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında mindere çıkarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler.


Avrupa Judo Federasyonu (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 28 Şubat-03 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer ilçesinde yapılacak. Uluslararası Ümitler Avrupa Kupasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımından 5 sporcu milli takımda görev alacak. Öznur Efe, Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Muhammet Acar ve Kenan Şayık, Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda, Türkiye'yi temsil edecek. - MANİSA

Türkiye, Avrupa, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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