Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'in Altın Adamı Alanya'da Uçtu

Manisa Büyükşehir'in Altın Adamı Alanya'da Uçtu

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın adamı Ahmet Bayram, Alanya'da adeta uçtu.

Manisa Büyükşehir'in Altın Adamı Alanya'da Uçtu, System.String[]

" Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu 300' e yakın kişinin katılımı ile yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 19, Alanya Atatürk Yarı Maratonu'nda Genel Klasmanda 1.ci, Alanya Halk Koşusunda ise Genel Klasmanda 5.ci, kendi yaş grubunda ise 1.ci olarak yine göğsümüzü kabarttı.

" Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden Ahmet Bayram,19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu'nda 21 kilometreyi 1 saat 12 dakika 45 saniyede koşarak, genel klasmanda 1.ci olmayı başardı. Bu yarışın ardından yarım saat sonra bu kez Alanya Halk Koşusunda Manisa'mızı temsil eden Ahmet Bayram, 5 kilometre 200 metreyi 19 dakika 30 saniyede koşarak, genel klasmanda 5.ci, kendi yaş grubunda ise 1.ci oldu.

Manisa'mızın ve Kulübümüzün Adını Yine Başarıyla Duyurdu

Bir günde katıldığı iki yarışta kazandığı 2 birincilikle Manisa'mızın ve kulübümüzün yine gururu olmayı başaran Ahmet Bayram yaptığı açıklamada, " Alanya'da düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda 2 birincilik derecesi elde ettim. Manisa'mızın ve kulübümüzün adını yine başarıyla duyurduğum için mutluyum, gururluyum. Bana her zaman büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:50 Kaynak: Bültenler

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