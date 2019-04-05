Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Hazırlıklar Tamam

Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Hazırlıklar Tamam

47 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda hazırlıklar baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Hazırlıklar Tamam, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın bugün Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 0 set tekrarları ve 5'e 5 maç temposunda set tekrarı çalışması yapan potadaki temsilcimiz antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın yarın Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağı zorlu Bursaspor maçı öncesinde kadrosunda eksik bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:35 Kaynak: Bültenler

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