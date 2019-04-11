Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Ankara DSİ

Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Ankara DSİ

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara DSİ Etlik Spor Salonu'nda, Ankara DSİ ile oynanacağı kritik maça odaklandı.

Manisa Büyükşehir'in Dev Adamlarında Rota Ankara DSİ, System.String[]

Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren potadaki temsilcimizde tek hedef salondan galibiyetle ayrılarak play-off umutlarını devam ettirmek.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta mücadelesinde Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Ankara DSİ ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda hazırlıklar baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu ve Muradiye Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda yaptığı kuvvet antrenmanıyla güne başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı daha sonra ise Muradiye Spor Salonu'nda ise ısınma ve şut çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Basketbol takımımızın Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenman 5'e 5 maç temposunda antrenman ile sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Ankara DSİ ile oynanacak olan maç öncesinde eksik bulunmuyor.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:25 Kaynak: Bültenler
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