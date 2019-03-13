Manisa Büyükşehir'in Gençleri Manisa'da Gol Olup Yağdı
1 saat önce
Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15, 16,17 ve 19 Futbol Takımları hafta sonunda Nazilli Belediyespor ile kozlarını paylaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 ve U-16 Futbol Takımları, Nazilli Belediyespor oynadıkları iki maçta ağlara 10 gol bıraktı, kalesinde ise gol görmedi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15,16,17 ve 19 futbol takımları hafta sonunda Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Cumartesi günü Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan maçlarda iki takımın U-15 ve U-16 futbol takımları karşı karşıya geldi. Günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, Nazilli Belediyespor engelini 7-0'lık farklı galibiyetle aşarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Günün ikinci maçında ise iki takım arasında oynanan U-16 maçını Manisa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazandı.
U-17 ve U-19 Takımları Deplasmanda Terledi
Pazar günü ise Nazilli'de ev sahibi Nazilli Belediyespor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-17 ve U-19 Futbol Takımları karşı karşıya geldi. U-17 futbol maçında Nazilli Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederken, U-19 futbol maçı ise karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
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