Manisa Büyükşehir'in Judocuları Isparta'da Madalyaları Silip Süpürdü
1 saat önce
Türkiye Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Türkiye Judo Grup müsabakaları 23-24 Mart 2019 tarihinde Isparta ilinde yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Isparta'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakalarında fırtına gibi esti ve 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'mızı ve kulübümüzü temsil etmeye hak kazandı.
Okullar arası Yıldızlar Türkiye Grup müsabakalarına 14 ilden 209 sporcu katıldı. Müsabakalara Manisa ilinin yanı sıra Balıkesir, İzmir, Mersin, Kırşehir, Isparta, Antalya, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir, Aydın, Muğla, Karaman illeri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları. 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Grup müsabakalarında dereceye giren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılacak olan Okullar arası Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'mızı ve kulübümüzü temsil edecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:41 Kaynak: Bültenler
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