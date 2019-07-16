Manisa Büyükşehir'in Okçuları 12'den vurdu

Manisa genelinde toplam 100 sporcunun katıldığı yarışmalara Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları damga vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi sporcuları,9-10 yaş klasik yay kategorisinde hem erkeklerde, hem bayanlarda 1'incilik ve 2'incilik derecesini elde etmeyi başardı.

11-12 yaş grubu makaralı yay erkekler yarışmalarında 3'üncü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı, bayanlarda da aynı dereceyi elde etti. Klasik yay erkekler yarışmalarında ise 2'incilik derecesi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oldu. 13-14 Yaş Makaralı Yay Bayanlar yarışmalarında 1'incilik, 2'incilik ve 3'üncülük derecesini elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un okçuluk şubesi sporcuları, klasik yay erkeklerde ise 2'inci ve 3'üncü, büyükler makaralı yay erkekler yarışmalarında 1'inci, 2'inci, klasik yay erkekler yarışmalarında 1'inci, 2'inci ve 3'üncülük ve klasik yay bayanlarda ise 1'incilik ve 2'incilik derecesini elde etti.