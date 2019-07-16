Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'in Okçuları 12'den vurdu
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Manisa Büyükşehir'in Okçuları 12'den vurdu

1 saat önce

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Manisa İl Birinciliği yarışmaları Atatürk Spor Kompleksi'nde 9-14 yaş grubu ve büyüklerin katılımıyla düzenlendi.

Manisa Büyükşehir'in Okçuları 12'den vurdu, System.String[]

Manisa genelinde toplam 100 sporcunun katıldığı yarışmalara Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları damga vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi sporcuları,9-10 yaş klasik yay kategorisinde hem erkeklerde, hem bayanlarda 1'incilik ve 2'incilik derecesini elde etmeyi başardı.

11-12 yaş grubu makaralı yay erkekler yarışmalarında 3'üncü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı, bayanlarda da aynı dereceyi elde etti. Klasik yay erkekler yarışmalarında ise 2'incilik derecesi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oldu. 13-14 Yaş Makaralı Yay Bayanlar yarışmalarında 1'incilik, 2'incilik ve 3'üncülük derecesini elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un okçuluk şubesi sporcuları, klasik yay erkeklerde ise 2'inci ve 3'üncü, büyükler makaralı yay erkekler yarışmalarında 1'inci, 2'inci, klasik yay erkekler yarışmalarında 1'inci, 2'inci ve 3'üncülük ve klasik yay bayanlarda ise 1'incilik ve 2'incilik derecesini elde etti.

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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