Manisa Büyükşehir'in Parolası Hücum
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışında son kozlarını bu hafta zirve takipçisi Tuzlaspor deplasmanında oynayacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, takımına hücum emri verdi.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:07 Kaynak: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışında son kozlarını bu hafta zirve takipçisi Tuzlaspor deplasmanında oynayacak Manisa Büyükşehir Belediyespor
'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu
, takımına hücum emri verdi.
Hafta sonunda lider Menemen Belediyespor
'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gözler cumartesi günü İstanbul
'da oynanacak Tuzlaspor mücadelesine çevrildi. Zorlu maçı sezonun en kritik virajı olarak gören teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, öğrencilerinden Menemen karşısındaki gibi ofansif futbol oynamalarını istedi. Manisa BŞB'de Cem'in cezası nedeniyle Tuzla karşısında Alper'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
- Manisa
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