Manisa Büyükşehir'in Performans Programına Komisyon Üyelerinden Tam Not - Son Dakika

Performans Programına ait komisyon raporu önümüzdeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında meclis üyelerine sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı, AB ve Dış İlişkiler ile Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonları Üyelerine sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar, komisyon üyelerine performans programıyla ilgili bir sunum yaptı. Sidar; komisyon üyelerine performans bilgilerinden, faaliyet maliyetleri tablosuna kadar detaylı bir sunum yaptı. Performans programına komisyon üyeleri tam not verirken, Performans Programına ait komisyon raporu, 22 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında meclis üyelerine sunulacak.