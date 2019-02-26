Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'in Şampiyonları Milli Takım Kamplarını Başarıyla Tamamladı

Manisa Büyükşehir'in Şampiyonları Milli Takım Kamplarını Başarıyla Tamamladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un farklı branşlardaki sporcuları katıldıkları milli takım kamplarını başarıyla tamamlayarak yeni şampiyonluklara ulaşmak için ter döktü.

Manisa Büyükşehir'in Şampiyonları Milli Takım Kamplarını Başarıyla Tamamladı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un farklı branşlardaki sporcuları katıldıkları milli takım kamplarını başarıyla tamamlayarak yeni şampiyonluklara ulaşmak için ter döktü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo branşındaki gururları Mert Şişmanlar, Niyazi Gökçen, Abidin Karabulut, Mert Gülgönül, Öznur Efe ve Fidan Ögel, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan milli takım kamplarında ter döktü. 26 Ocak tarihinde başlayan ve 23 Şubat'ta sona eren Judo Milli Takımının, Japonya'nın Tokyo şehrinde gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamlayan Mert Şişmanlar, Dünya Judo Federasyonu (IJF) tarafından Büyükler kategorisinde organize edilen 08-10 Mart 2019 tarihlerinde Fas'ın Marakeş şehrinde yapılacak olan Dünya Grand Prix müsabakasında kulübü ve Türkiye'yi temsil edecek.

Ümit Milli Takım sporcularından Öznur Efe ve Fidan Ögel, 15-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da, Mert Gülgönül ise 11-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde müsabaka hazırlıklarını tamamladı.

Genç Milli Takım sporcuları Niyazi Gökçen ve Abidin Karubulut ise 14 Şubat ile 02 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum Palandöken'de hazırlıklarına devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Judocularından Mert Gülgönül, Fidan Ögel ve Öznur Efe, 02-03 Mart 2019 tarihleri arasında Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Antalya'da düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele verecekler. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

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