Manisa Büyükşehir'in Şampiyonlarında Nefesler Tutuldu

80 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılacağı müsabakalarda sporcumuz Mert Şişmanlar, 90 kg'da madalya mücadelesi verecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı bayan sporcuları Öznur Efe ve Fidan Ögel ise Çek Cumhuriyetinin Teplice şehrinde düzenlenecek olan ve 35 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılacağı Ümitler Avrupa Kupası'nda ilimizi ve kulübümüzü temsil edecekler.