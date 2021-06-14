Manisa Büyükşehir'in yetiştirdiği bitkiler Manisa'nın peyzajına renk katıyor - Son Dakika

Yakın zamanda boy verecek olan Büyükşehir'in yetiştirdiği bitkiler, il genelindeki yeşil alanlara renk katacak.

İl genelinde peyzaj alanlarının bakımı, yeşillendirilmesi, ağaçlandırma ve bitki bakımı gibi çalışmaları kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan kendi bünyesindeki serada yetiştirdiği bitki ve çalıları, peyzaj alanlarına dikme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa merkezindeki yeşil alan ve parklarda da bitki dikim çalışmalarını tamamladı. Kısa sürede boy vermesi beklenen çiçek ve çalıların şehre ayrı bir güzellik ve estetik katacağı belirtildi.

"Şehrimizin peyzajına güzellik katacak"

Manisa genelinde yeşil alanların arttırılması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonuyla şehrimizi süsleyecek olan peyzaj bitkilerini kendi bünyemizde yetiştirmeyi amaçladık. Karaoğlanlı Mahallemizdeki Büyükşehir Belediyemize ait seramızı faaliyete alarak, burada bitki yetiştirmeye başladık. İlk etapta yetiştirdiğimiz bitkiler ve çiçekler, ilimiz genelindeki mezarlıkları süsledi. Şimdi de şehrimizin peyzaj alanlarına çiçek ve peyzaj bitkilerinin dikimini gerçekleştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkiler, kısa süre içerisinde şehrimizin peyzajına ayrı bir güzellik ve renk katacak" dedi.