Manisa büyükşehir itfaiye daire başkanılığı personeli de elazığ'a destek için yola çıktı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanılığı personeli de Elazığ 'a destek için yola çıktı

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Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi