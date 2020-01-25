Manisa büyükşehir itfaiye daire başkanılığı personeli de elazığ'a destek için yola çıktı - Son Dakika

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Manisa büyükşehir itfaiye daire başkanılığı personeli de elazığ'a destek için yola çıktı
6 saat önce
Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanılığı personeli de Elazığ'a destek için yola çıktı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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