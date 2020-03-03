Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı - Son Dakika Spor

Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı 2020 yılı içerisindeki ilk uluslararası madalyası, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarından geldi.

Manisa Büyükşehir, judoda Avrupa ikinciliği kazandı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı 2020 yılı içerisindeki ilk uluslararası madalyası, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarından geldi. Judocu Öznur Efe, +70 kilogramda gösterdiği mücadele ile sıkletinde Avrupa Kupası ikincisi oldu.


Avrupa Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası, 28 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Müsabakalara, 17 ülkeden 515 sporcu katıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan Uluslararası Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Öznur Efe +70 kg müsabakalarında başarılı bir performans göstererek sıkletinde Avrupa Kupası 2'ncisi oldu.


2020 yılında ulusal şampiyonalarda birçok derece getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Ümitler Avrupa Kupası başarısı ile sezonun ilk uluslararası madalyasını getirmiş oldu. Öznur Efe, kazandığı bu başarı ile 2020 yılında yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupalarında kulübü ve Manisa'ya temsil etme hakkı kazandı. - MANİSA

Antalya, Manisa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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