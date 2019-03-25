Manisa Büyükşehir'le Sporcu Anneler ve Sağlıklı Bebekler

Proje kapsamında anneler, bebekleriyle spor yapma imkanı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Sporcu Anneler Sağlıklı Bebekler' adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında 0-6 ay ve 6-12 ay olmak üzere iki grupta annelere yönelik spor programı düzenlendi. Spor eğitmeni Ezgi Abay gözetiminde bebekleriyle birlikte spor yapan anneler, forma girmenin ve bebekleriyle ilişkilerinin gelişmesinin keyfini yaşadılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa'da bir ilki gerçekleştirdiklerini ve 'Sporcu Anneler Sağlıklı Bebekler' projesini hayata geçirdiklerini belirten Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, projeyle annelerin hem forma girmelerini, hem de psikolojik anlamda kendilerini iyi hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Anne ve bebek ilişkisinin güçlenmesi ve vatandaşların spor yapmaları açısından projenin önemine dikkat çeken Spor Eğitmeni Ezgi Abay da, "0-6 ay ve 6-12 ay olmak üzere iki grup halinde kursumuzu başlattık. Birinci aşamada anne için yağ yakımı ve yeniden forma giriş, bebek için ise huzur, güven ve gülücük; ikinci aşamada ise anne için sıkılaşma ve kuvvetlenme, bebek için ise iletişim kurmada ilerleme ve gözlemleme yeteneğinde artış, sonraki aşamalarda ise anne için formda kalmak ve fit bir anne olarak anılmak, bebek için ise spora heves, yatkınlık ve başlangıç söz konusu. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyemize sağladığı imkan nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. Keyifle spor yapan anneler de, Manisa Büyükşehir Belediyesine sağladığı imkan nedeniyle teşekkür etti.