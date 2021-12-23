Manisa Büyükşehir muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika

Başkan Aksoy, toplantıda bir sunum yaparak mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yunusemre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya Yunusemre Kaymakamı Atilla Sertel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve ilgili kurumların müdürleri ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Yunusemre Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Zeynep Delen, yaptı. 'Muhtar Bilgi Sistemi' hakkında bilgilendirmede bulunan Delen'in konuşması sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden Şakir Başyurt, Türkiye'de Göç Yönetimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Mahalle Kavramı ve Ölçeği, Muhtarlarımıza Yönelik İyileştirme Çalışmaları, Muhtarların Görevleri, Mahalle-Muhtar-Belediye İlişkisi, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan konularında sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Ergün Aksoy ayrıca, 17 ilçede 1088 mahalle muhtarına yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Aksoy, sunum eşliğindeki bilgilendirmesinin ardından mahalle muhtarlarından gelen soruları yanıtlayarak, muhtarları aydınlattı.