Manisa Büyükşehir Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle birlikte ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının Manisa'da da görülmemesi için ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, su depolarının çevrelerinde ve önemli bölgelerde kontrollerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile gece gündüz demeden önemli noktalarda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Manisa Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri ve MASKİ ekipleriyle birlikte gece saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, su depolarının çevrelerinde ve önemli bölgelerdeki kontrollerini sürdürüyor.