Manisa Büyükşehir, Pendik Deplasmanından 1 Puanla Döndü

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sinan Kurumuş'un 84. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 23'üncü hafta maçında deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gençoğlu veManisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmadılar. Ev sahibi takım Pendikspor maçın ilk yarısını Ozan'ın attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında hücum hattında etkili ataklar geliştiren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 84. dakikada Sinan Kurumuş'la beraberlik golünü buldu ve sahadan 1 puanla ayrılarak puanını 39'a çıkardı.

Maçtan Dakikalar;

7. dakikada gelişen Pendikspor atağında Ozan'ın şutunda kaleci Yusuf son anda topu kornere çelmeyi başardı.

19. dakikada Pendikspor'un golü geldi. Taha, kaleci Yusuf'la karşı karşıya kaldı. Taha'nın şutunda kaleci Yusuf, topu çeldi. Pozisyonu takip eden Ozan'ın şutunda top ağlara gitti. (1-0)

37. dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Umut Kaya'nın pasında Mehmet Yılmaz sağ kanatta topla buluştu. Mehmet Yılmaz'ın ortasında Sinan Kurumuş'tan önce defans tehlikeyi uzaklaştırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor, İsmail Haktan Odabaşı'yla korner atışı kullandı. İsmail'in kullandığı korner atışında Oğuzhan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Zafer Şensoy'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Emre, topu son anda kornere çeldi.

69. dakikada Pendikspor'da Taha'nın ortasında Batuhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

84. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un beraberlik golü geldi. Bu dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan isim Sinan Kurumuş oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sinan Kurumuş'un 84. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 23'üncü hafta maçında deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gençoğlu veManisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmadılar. Ev sahibi takım Pendikspor maçın ilk yarısını Ozan'ın attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında hücum hattında etkili ataklar geliştiren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 84. dakikada Sinan Kurumuş'la beraberlik golünü buldu ve sahadan 1 puanla ayrılarak puanını 39'a çıkardı.

Maçtan Dakikalar;

7. dakikada gelişen Pendikspor atağında Ozan'ın şutunda kaleci Yusuf son anda topu kornere çelmeyi başardı.

19. dakikada Pendikspor'un golü geldi. Taha, kaleci Yusuf'la karşı karşıya kaldı. Taha'nın şutunda kaleci Yusuf, topu çeldi. Pozisyonu takip eden Ozan'ın şutunda top ağlara gitti. (1-0)

37. dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Umut Kaya'nın pasında Mehmet Yılmaz sağ kanatta topla buluştu. Mehmet Yılmaz'ın ortasında Sinan Kurumuş'tan önce defans tehlikeyi uzaklaştırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor, İsmail Haktan Odabaşı'yla korner atışı kullandı. İsmail'in kullandığı korner atışında Oğuzhan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Zafer Şensoy'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Emre, topu son anda kornere çeldi.

69. dakikada Pendikspor'da Taha'nın ortasında Batuhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

84. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un beraberlik golü geldi. Bu dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan isim Sinan Kurumuş oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.