Manisa Büyükşehir, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramı'nı Kutladı

14.03.2022 16:46
Manisa Büyükşehir, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramı'nı Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 112 Komuta Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek pasta kesti, günlerini kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte 112 Komuta Merkezi'ne ziyarette bulundu. 112 Komuta Merkezi Müdürü Ali Dedeler tarafından karşılanan Ustamehmetoğlu ve Özcan daha sonra komuta merkezine geçerek personellerle bir araya geldi. Ustamehmetoğlu ve Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını getirdiklerini belirten Ustamehmetoğlu ve Özcan, sağlık personellerine pasta keserek, günlerini kutladı. Öncelikle sağlık personellerini kutlayan ve çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi heyeti, komuta merkezinde görev yapan tüm personellere de çiçek takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
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