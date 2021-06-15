Manisa Büyükşehir, taksi duraklarını yeniliyor - Son Dakika

Yıldırım, yenilenen taksi duraklarının taksici esnafına hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile birlikte Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde yapılan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Oda Başkanı Salih Karaağaç, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu.

Taksi Durakları Ziyaret Edildi

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası ziyaretinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Oda Başkanı Salih Karaağaç, yenilenen taksi duraklarını ziyaret etti. Yenilenen durakların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren taksici esnafı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Taksicilerin kutsal bir görev ifa ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yenilenen taksi duraklarının hayırlı olmasını diledi.