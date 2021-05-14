Manisa Büyükşehir tercihli otobüs yollarını yeniliyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı ve tam kapanma sebebiyle araç trafiğinin olmadığı dönemde; toplu taşıma araçlarının kullandığı tercihli otobüs yollarını boyayıp, yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Ekipler, uygulama programı kapsamında İzmir Caddesi'nde tercihli otobüs yollarını boyamaya başladı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda toplu taşıma araçlarının kullandığı tercihli otobüs yollarında iyileştirmeler yaptıklarını belirten Üstün, "Ramazan Bayramı ve tam kapanmayı fırsat bilerek, sahada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Araç trafiğinin yoğun olmaması sebebiyle, ekiplerimiz hızlı bir şekilde ilerliyorlar. İzmir Caddesi'nden başlayan çalışmamızda, zamanla ve kullanıma bağlı olarak yıpranan tercihli otobüs yollarının tamamının boyasını yenileyeceğiz. Şehir merkezindeki trafiğin düzenlenmesi noktasında önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - MANİSA