Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir, Türk dünyası öğrencilerini ağırladı
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir, Türk dünyası öğrencilerini ağırladı

Manisa Büyükşehir, Türk dünyası öğrencilerini ağırladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'ya bir dernek vasıtasıyla gezmek amacıyla gelen Türk dünyası öğrencilerini ağırladı.

Manisa Büyükşehir, Türk dünyası öğrencilerini ağırladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'ya bir dernek vasıtasıyla gezmek amacıyla gelen Türk dünyası öğrencilerini ağırladı. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.


Zekeriya Doğan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Derneği, her yıl olduğu gibi bu sene de Türk dünyası öğrencilerini Manisa'ya getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen Türk öğrencileri ağırladı. Gelen 140 öğrenci Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Hanımlar Çay Bahçesi'nde kahvaltı yaptı.Türk dünyası öğrencilerine Manisa'yı tanıtma ve gezdirme görevini Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Dairesi Başkanlığı personeli Mehmet Şahin yaptı. Sabah 11.00'de geziye başlayan Türk Dünyası öğrencileri; ilk olarak Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camii'ni ve külliyesini gezerek incelemelerde bulundu. Ardından Manisa Tıp Tarihi Müzesi'ni gezen öğrenciler, Türkler ve tıp tarihi hakkında müze görevlilerinden bilgi aldı. Müze gezisinin ardından Saruhan Bey Türbesi'ni, hemen akabinde Mimar Sinan'ın bu bölgedeki tek eseri olan Muradiye Camii'ni ziyaret ederek cami hakkında bilgi aldılar. Türk dünyası öğrencileri buradan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu da ilgiyle gezdiler. Manisa'nın tarihi ve kültürel değerlerini gezen Türk dünyası öğrencileri Manisa'dan memnun ayrılırken; Zekeriya Doğan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Kenan Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:44 Kaynak: İHA
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