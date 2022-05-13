Manisa Büyükşehir ve Demirci'den Parke Taşı İşbirliği - Son Dakika

Manisa Büyükşehir ve Demirci'den Parke Taşı İşbirliği

Manisa Büyükşehir ve Demirci\'den Parke Taşı İşbirliği
Son Güncelleme: 13.05.2022 18:26

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Büyükşehir Belediyesi'nin, Demirci'ye ayda 7 bin 500 metrekare kilit parke taşı desteğinde bulunması noktasında protokol imzaladı.

Protokolle, Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'de ürettiği parke taşları Demirci Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan mahallelerde döşenerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli ilçesinde bulunan Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretilen kilit parke taşlarından Demirci'ye destekte bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un imza altına aldığı protokole göre; Büyükşehir Belediyesi'nce her ay Demirci'ye 7 bin 500 metre kilit parke taşı desteği sağlanacak. Destekte bulunulan kilit parke taşları ise Demirci Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan mahallelerde döşenerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Protokolün Hayırlı Olmasını Temenni Ettiler

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Demirci Belediye'mize ayda 7 bin 500'er metrekare mahallelerimizde kullanılmak üzere mevcut Salihli'deki taş fabrikamızdan taş sevkiyatını bir protokol haline getiriyoruz. Taşlar bizden, işçilikleri, döşemesi Demirci Belediyesi'nden olmak üzere ortak bir çalışmayla Demirci'mize bu katkılarımızı devam ettireceğiz. Demircili hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise, "Birlikte el ele vererek neler başarabileceğimizin bir göstergesi oluyor bu. Ayda 7 bin 500 metrekarelik kilitli parke taşının köylerimize döşenmesi neticesinde Demirci'de bu sorunu tümüyle tarihe gömmüş olacağız. Bunları başardığımızda da inşallah birlikte kutlayacağız. Ben teşekkür ederek hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir ve Demirci'den Parke Taşı İşbirliği - Son Dakika


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