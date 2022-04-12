Manisa Büyükşehir ve Köprübaşı Belediyesinden İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir ve Köprübaşı Belediyesinden İşbirliği Protokolü

12.04.2022 15:24
Manisa Büyükşehir ve Köprübaşı Belediyesinden İşbirliği Protokolü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz'u makamında ağırladı.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı Belediyesine 30 bin metrekare parke taşı desteğini içeren işbirliği protokolü imza altına alındı.

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da yer aldı. Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Başkan Ergün'e ziyaretinde Köprübaşı ilçesinde üretilen zeytinyağı ve ürünleriyle ilgili tanıtımda bulunarak ürünlerden takdim etti. Ürünlerin tanıtımı sonrasında Köprübaşı ilçesine yapılacak olan yatırımlar ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

30 Bin Metrekare Kilit Parke Desteği

Ziyarette işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol öncesi bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Öncelikle değerli Köprübaşı Belediye Başkanımızı burada ağırlamaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kendisiyle yapmış olduğumuz istişarelerde, diğer belediyelerle yaptığımız uygulamayı Köprübaşı'nda da yapmak üzere protokolümüzü imza altına alacağız. MASKİ tamiratları noktasında taş desteği noktasında önümüzdeki 5-6 ay içinde almak üzere 30 bin metrekare taşı kendilerine teslim etmiş olacağız. Büyükşehir ve Köprübaşı Belediyelerimizin işbirliği noktasında ortak bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Topuz'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz da, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. İlçemize yaklaşık 30 bin metrekarelik alana döşeyecek şekilde parke taşı hibesi lütfunda bulundu. Bunun için ilçemiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin devamını diliyorum inşallah" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkanlar, işbirliği protokolünü imzaladı.

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Regaip Topuz, Cengiz Ergün, Köprübaşı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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