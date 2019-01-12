Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir ve Maski Tüm Ekipleriyle Sahada

Manisa Büyükşehir ve Maski Tüm Ekipleriyle Sahada

15 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, son birkaç gündür etkili olan yağışın olumsuz etkilerini en aza indirgemek için tüm ekipleri ile saha çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir ve Maski Tüm Ekipleriyle Sahada, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, son birkaç gündür etkili olan yağışın olumsuz etkilerini en aza indirgemek için tüm ekipleri ile saha çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz 400 personel ve 200'e yakın araçla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Valilik başkanlığında oluşturulan kriz merkezi ile gelen ihbarlar değerlendirilip, en hızlı şekilde müdahalelerde bulunuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanal açma ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olarak vatandaşların yardımına koşuyor. Konuyla ilgili MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özellikle DSİ'ye ait sulama kanallarının taşması sonucu Gediz Nehri civarında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ile evlerinden alınarak, can sağlığını tehlikeye atmadan kurtarılıyor. Yağış sonrası yumuşak topraklı yerlerde meydana gelen toprak kaymaları sonucu kapanan yolların açılması, mümkün olan noktalarda suyun tahliyesi için gerekli çalışmalar, yollarda oluşan yarılmalar esnasında çukur içine düşen araçların kurtarılması gibi birçok kritik müdahale, ekiplerin dikkatli ve titiz çalışmaları ile herhangi bir olumsuzluk meydana gelmeden sonuçlandırılıyor" denildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinden yapılan bilgilendirmede, il genelinde yaşam şartları normale dönünceye kadar çalışmalarını aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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