Manisa Büyükşehir ve TCDD arasında karşılıklı yangın eğitimi - Son Dakika

Yapılan protokol ile karşılıklı olarak temel yangın eğitimi verildi, eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın durumunda personellerin hazırlıklı bulunması ve gerekli ilk müdahaleyi yapabilmesi amacıyla eğitimlerine aralıksız devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından temel yangın eğitimleri kurum personellerine aktarılıyor. TCDD Manisa Gar Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, TCDD Manisa Gar Müdürlüğü personellerine yönelik temel yangın eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerin ardından da TCDD Ege Bölge Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine elektrikle çalışan trenlerde yangına müdahale teknikleri ve elektrik hatlarında meydana gelebilecek durumlara karşı ne şekilde müdahale edilmesi hakkında eğitim verildi. Verilen eğitimlerin ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Verilen eğitimlerde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, verilen ve alınan eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Gerek aldığımız gerekse de verdiğimiz eğitimler ile olası yangın durumlarına karşı çeşitli müdahale teknikleri ile yangın karşısında başarılı olmayı hedefliyoruz. Amacımız vatandaşların mağduriyet yaşamadan, karşılaştıkları olumsuzlukların üstesinden gelmektir" diye konuştu.