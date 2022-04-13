Manisa Büyükşehir ve Yunusemre, işbirliği protokollerini imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, imzalanan protokollerin hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından iki belediye arasında işbirliğini içeren protokolleri imzaladı. İmzalanan ilk protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre Belediyesi'ne ilçedeki 100'ün üzerindeki mahallede kullanılmak üzere 150 bin metrekare kilit parke taşı desteği verilecek, parke taşlarının döşenmesi ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. İmzalanan ikinci protokolle de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan kazıların tamiratlarının yapılması noktasında ilk etapta 5 bin metrekare kilit parke taşının Yunusemre Belediyesi'ne teslimi ile başlayan, devamında çalışma yapıldıkça miktarın artmasını içeren işbirliği protokolü oldu.

Hayırlı Olsun Dileklerini İlettiler

İlgili protokollerin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kıymetli Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediyemizin Salihli'deki taş fabrikamızda üretmiş olduğu kilit parke taşlarının, Yunusemre ilçemizde 100'ün üzerindeki mahallemizde kullanılması amacıyla Yunusemre Belediyesi ile işbirliği protokolünü imzaladık. 150 bin metrekarelik kilit parke taşı bizden, işçiliğiYunusemre Belediyesi'nden olmak üzere; bu taşların hizmet noktasında vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kazıların tamiratlarıyla ilgili olarak da ilçe belediyemize kilit parke taş desteği vereceğiz. İlk etapta 5 bin metrekarenin teslimi başlıyor. Çalışma yaptıkça buradaki desteğimiz de devam edecek. Hayırlı olsun. Bu güzel işbirlikleri inşallah sahada da daimi olarak sürecektir. Önemli olan, Manisa'mızda yaşayan insanları daha mutlu edebilecek, onlara şehir merkezinde gibi müreffeh ortamlar yaratmaktır. Amacımız bu. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.