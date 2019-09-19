Manisa Büyükşehir, 'Yuntdağ Cup'a davet edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağ bölgesinde mahalleler arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 4. kez düzenlenecek olan 'Yuntdağ Cup' turnuvasının komisyon başkanlığını yürüten Erol Nurbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret ederek, turnuvaya davet etti.



Bu yıl Ekim ayında 4'üncüsü düzenlenecek olan Yuntdağ Cup futbol turnuvasına davet etmek üzere Yuntdağ Cup 4 komisyon Başkanı Erol Nurbaş ve Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti. Ziyarette Komisyon Başkanı Erol Nurbaş,Manisa Büyükşehir Belediyesini hem turnuvaya davet etti, hem de destekler için teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bölge halkımızın sportif faaliyetler içerisinde yer alacağı bu önemli organizasyona Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği sağlamak isteriz. Ben şimdiden turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA