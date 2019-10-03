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Manisa Büyükşehir zabıtasından kaldırım işgali denetimi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde kaldırım işgali denetimi yaptı.

Manisa Büyükşehir zabıtasından kaldırım işgali denetimi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde kaldırım işgali denetimi yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede gerçekleşen işgal denetim çalışmalarını Gördes'te de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen işgal denetiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zabıtanın çalışmalarına destek verdi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman yaptığı açıklamada; "Manisa'mız merkezinde olduğu gibi ilçelerimize de yetişmeye çalışmaktayız. İşgal olan yerlerden geçmekte zorlanan vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmeleri açısından esnafımızın da bizlere yardımcı olması kurallar çerçevesinde rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek hepimizin arzusudur. Bizler her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız. Ancak kurallara uyulmadığı zaman bizleri zor durumda bırakacak durumlarda müdahale etmek görevimizdir. Bu konuda hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum. Tüm çalışmalarımız huzurlu ve rahat yaşam sürdürülebilmek içindir. Diğer ilçelerimizde de işgal çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


"Kaldırımlar yayalarındır" sloganıyla Gördes ilçesinde yapılan işgal çalışmalarından özellikle yaya geçişini kullanan başta engelli vatandaşlar olmak üzere, ilçe halkı, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesine hassasiyeti nedeniyle teşekkür ettiler. - MANİSA

Zabıta, Gördes, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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