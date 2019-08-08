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Manisa Büyükşehir zabıtasından yoğun bayram mesaisi

16 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği ve kayıtlı esnafın korunması için gerçekleştirdiği rutin çalışmaları yoğunlaştırdı.

Manisa Büyükşehir zabıtasından yoğun bayram mesaisi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği ve kayıtlı esnafın korunması için gerçekleştirdiği rutin çalışmaları yoğunlaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kayıt dışı satıştan çevre temizliğine, otogar güvenliğinden işgaliyeye, dilencilerden trafiği engelleyen karton toplayıcılarına kadar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde rutin olarak yürüttüğü çalışma ve denetimlerini yoğunlaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müşterek yürüttüğü denetimlerde, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasından başlayan kontrollerde, haksız kazancın önüne geçmek amacıyla seyyar satıcılara karşı denetim yapılırken, kurban satış yeri dışında satış yapılmaması noktasında da uyarılarda bulunuldu.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizin başındayız"

Canlı Hayvan Borsasının ardından kaldırım işgalleri ve çevre kirliliği oluşturabilecek afiş, pankart ve benzeri izinsiz asılan duyuruların toplatıldığı denetimlerde, bıçak bileme noktasında kayıtlı esnafın tercih edilmesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Tüm Manisalıların Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, bayram alışverişine çıkacak olan Manisalılardan kayıt dışı satış yapan yerleri tercih etmemeleri, esnafın hakkını gözetmeleri çağrısında bulundu. Denetimler, bayram nedeniyle yoğunlaşan Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de devam etti. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduklarını da sözlerine ekledi. - MANİSA
Kurban Bayramı, Zabıta, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:34 Kaynak: İHA
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