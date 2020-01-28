Manisa Büyükşehirin 3 judocusu, Ümitler Avrupa Kupasına katılacak

Türkiye Judo Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın heyecanı Kilis'te yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 3 judocusu aldıkları başarılı sonuçlarla, Ümitler Avrupa Kupası'nda Milli Takım ve kulübü temsil etmeye hak kazandı.



Kilis'te 62 ilden, 187 kulüp ve 875 sporcunun katıldığı şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 3 judocusu aldıkları başarılı sonuçlarla, Ümitler Avrupa Kupası'nda Milli Takım ve kulübü temsil etmeye hak kazandı. Judo Takımından Zilan Ertem 40 kg'da Türkiye 3'üncüsü, Gülşen Tanrıkulu 40 kg'da Türkiye 3'üncüsü, Öznur Efe +70 kg'da Türkiye 3'üncüsü olmayı başarırken; Kenan Şayık ise 73 kg'da Türkiye 7'ncisi oldu.



Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Zilan Ertem, ilk turda Ordu ili sporcusu Gülfem Irmak Erdem'i, ikinci turda Antalya ili sporcusu Gülfidan Soytürk'ü, yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Kocaeli ili sporcusu Zeynep Betül Sarıkaya'ya yenilen sporcu repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalarında Siirt ili sporcusu Betül Anık'ı ve Kocaeli ili sporcusu Ece Atasoy'u yenen sporcu 3'üncülük müsabakasına katılmaya hak kazandı. 3'üncülük müsabakasında Denizli ili sporcusu Ayşenaz Özdemir'i yenen Zilan Ertem Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.



Öznur Efe, ilk turda İstanbul ili sporcusu Ayşe Şevval Tabak'ı, ikinci turda Kahramanmaraş ili sporcusu Edanur Dilbirliği'ni yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Mardin ili sporcusu Nahide Saylağ'a yenilen sporcu repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalarında Tokat ili sporcusu Sıla Dündar'ı ve Niğde ili sporcusu Hilal Karaağaç'ı yenerek 3'üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3'üncülük müsabakasında Aksaray ili sporcusu Ayben İn'i yenen Tabak Türkiye 3'üncüsü oldu.



Gülşen Tanrıkulu, ilk müsabakasını tur atlayarak geçti. 2. turda Bilecik ili sporcusu Elif Arıcı'yı yenen sporcu çeyrek finalde Denizli il sporcusu Ayşenaz Özdemir'e yenilerek repesaj müsabakalarına kaldı. Repesaj müsabakalarında Sakarya ili sporcusu Zehra Altınay'ı ve Kocaeli ili sporcusu İlayda Aydın'ı yenerek 3'üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3'üncülük müsabakasında Manisa ili sporcusu Aysun Ağdeve'yi yenen Gülşen Tanrıkulu Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları şubat ayı içerisinde yapılacak olan Ümitler Milli Takım Kampına katılarak, 28 Şubat-02 Mart 2020 tarihlerinde Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Antalya ilinde düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda kulübü ve Milli Takımı temsil edecekler. - MANİSA