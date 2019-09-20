Son Dakika Haberleri: Manisa çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 tl çalındı
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Manisa çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 tl çalındı

1 saat önce

Çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 TL çalındıManisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından zeytin ağaçlarının altında bulundu.

Çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 TL çalındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından zeytin ağaçlarının altında bulundu. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına zor günler için koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi.

Yeni Mahalle 4760 Sokak üzerinde yaşayan ve bir fabrikada forklif operatörü olarak çalışan evli, bir çocuk babası Ali Ceylan (29), evinin önüne 19 Eylül gecesi park ettiği 45 SA 0408 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yerinde olmadığını gördü. Ceylan, polisi arayıp otomobilinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ceylan'ın otomobilini 12 saat sonra eve yakın bölgedeki zeytinlik alanda buldu. Olay Yeri İnceleme Ekibi'nin incelemesinin ardından otomobil tutanakla sahibine teslim edildi. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına zor günler için koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi. Polis, otomobili çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 tl çalındı

Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
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