Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları - Son Dakika

Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları

6 saat önce

MANİSA Çayocağında vatandaşların depremde panik anları.

MANİSA Çayocağında vatandaşların depremde panik anları

Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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