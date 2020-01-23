Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları - Son Dakika

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Manisa çayocağında vatandaşların depremde panik anları
6 saat önce
MANİSA Çayocağında vatandaşların depremde panik anları.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
MANİSA Çayocağında vatandaşların depremde panik anları
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