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Manisa CBÜ'den bir protokol daha - Son Dakika

Manisa CBÜ'den bir protokol daha

17.09.2021 14:20
Manisa CBÜ'den bir protokol daha, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Muradiye'de mutfak ve banyo sistemleri üzerine faaliyette bulunan bir fabrika arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Muradiye'de mutfak ve banyo sistemleri üzerine faaliyette bulunan bir fabrika arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği alanlarının tanımlandığı ve bu alanlarda ne şekilde çalışılacağının genel şartlarının belirlendiği protokol ile beraber araştırma-geliştirme alanlarında iş birliği yapılarak, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunması amaçlanıyor.

Törende imzalar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Fabrika Direktörü Ahmet Hüseyni tarafından atıldı.

İmza töreninde, fabrikanın Ar-Ge Merkezi Müdürü Onur Özgen, Ar-Ge Müdürü Soner Ütkün, MCBÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Fadıl Soykök de hazır bulundu.

Fabrika Direktörü Ahmet Hüseyni, işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasında üniversite desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diledi. Önemli bir iş birliği protokolüne imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını da belirten Hüseyni, yapılan iş birliğiyle üniversite-sanayi birlikteliğinde gerçekleşecek projelerde yenilikçiliğin geliştirilmesinin de teşvik edileceğini hatırlattı. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar emeği geçenlere teşekkür eden Ahmet Hüseyni, 'Doğamız ve insanlık kazanacak' diyerek sözlerini noktaladı.

Protokol kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, imzalanan protokol ile birlikte iki kurum arasında her zamankinden daha kuvvetli bağların oluştuğunu ifade ederek, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı olmak üzere üç temel fonksiyonu bulunduğunu belirtti. Ataç, "Üniversiteler insan yetiştiriyorlar. Yetiştirdiği insanlar da ülkelerin yönetiminde söz sahibi oluyor. Ülkelerin bulunduğu seviyeyi belirleyen en önemli unsur üniversitelerin yetiştirdiği insan kapasitesidir" dedi. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin, sahip olduğu fakülteleri, enstitüleri, araştırma merkezleri ve meslek yüksekokulları ile Türkiye'ye nitelikli insan yetiştiren en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunun altını çizen Ataç, proje geliştirme ve çözüm ortaklığı noktasında iş birliği yapacakları protokolün kendileri için de oldukça önemli olduğunu dile getirerek protokolün kapsamı hakkında şunları söyledi: "Su hasadı, atıkların geri kazanımı, ekolojik dengenin korunması ve çevreye duyarlılığın önem kazandığı günümüzde, üniversite olarak yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Çevreye duyarlı bu proje ile ilk adımı attık. Sektörde ve ürün gamında ilk kez denenecek bu proje ile ülkenin ve toplumun daha yaşanabilir bir ortamda hayat sürmesi için çevreye saygılı teknolojiler geliştirilmesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinin katkıları da artarak sürecektir. Doğaya sahip çıkan bu sürecin altına imza atmaktan mutluluk duyuyorum." - MANİSA

Manisa CBÜ'den bir protokol daha
Manisa CBÜ'den bir protokol daha
Manisa CBÜ'den bir protokol daha
Manisa CBÜ'den bir protokol daha

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite, Fabrika, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa CBÜ'den bir protokol daha - Son Dakika Ekonomi


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