Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs - Son Dakika

Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs

19.01.2021 13:59

- Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı depremzede öğrencilere burs desteği verdi İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri yaşadıkları o korku dolu anları anlattı Okudukları...

- Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı depremzede öğrencilere burs desteği verdi

İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri yaşadıkları o korku dolu anları anlattı

Okudukları üniversitenin kendilerine sahip çıkmasının tam bir aile olduklarının en güzel örneği olduğunu kaydeden öğrenciler burs için teşekkür etti

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve depremden etkilenen öğrencilerine burs desteği verdi. Depremde yaşadıkları korkuyu anlatan öğrenciler ise okudukları üniversitenin kendilerine sahip çıkmasının tam bir aile olduklarının en güzel örneği olduğunu belirterek burs için teşekkür etti

30 Ekim 2020 tarihinde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre uzağındaki Sisam Adası yakınlarında, 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 116 kişi hayatını kaybederken 1034 kişi de yaralanmıştı. Depremde enkazda kalan veya yaşadıkları evleri oturulamaz hale gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencisi gençlere yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yardım edebilmek amacıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı tarafından burs desteği verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı Başkanı eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı, depremzede öğrencilerle buluşarak onları dinledi.

Üniversiteli örenciler yaşadıkları o korku dolu anları anlatırken ümitlerini kaybettikleri anda kurtarıldıklarını belirterek üniversitenin kendilerine sahip çıkmasının ise çok güzel bir davranış olduğunu söyledi.

İzmir ve çevresinde yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç şunları kaydetti: "Üniversite vakfımızın bu sembolik bursunun hem CV'nize hem de cep harçlığına bir yarar sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu toplumsal destekte de vakfın, üniversitenin olmasını arzu ediyoruz. Zaten size ulaşabildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla bu tersine de bir süreç siz de bize ulaşabilirsiniz. Aysun Hanımı arayıp, "Abla benim Ahmet hocayla görüşmem lazım' demeniz yeterli. O noktada kesinlikle açık çekiniz var. Biz siz çok seviyoruz. Geleceğin teminatı olarak görüyoruz" diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak, depremzede öğrencilere duydukları sorumlulukla harekete geçtiklerini kaydeden Rektör Ataç, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz siz gençlerimize, desteğimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim Vakfı Başkanı ve eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı ise,

Hayatı anlamdırırken güzelliklerin yanında bu tip musibetlerden, belalardan da anlam çıkarmamız lazım. Burada bize ne mesaj var diye bakmamız lazım. Elbette deprem için binalarımızı sağlam yapmamız lazım, dere yatakları içerisine yapmamamız lazım, çürük zemine yapmamamız lazım. Ama buna rağmen de deprem olur mu? Buna rağmen de deprem olur. O zaman deprem neden olur, hangi sebeplerden acaba biz hangi sebepten kadere böyle bir fetva verdiriyoruz sorusunu sormak sanıyorum daha doğru bir şey oluyor. Dolayısıyla siz diğer arkadaşlarınıza göre daha olgunlaştınız böyle bir felaketle karşılaştığınız için. Hayatla ilgili düşünceleriniz de değişiklikler oldu. Bu bir kazançtır. Bu tecrübeyi yaşamayanın bunu yakalaması mümkün değil. Bunun kıymetini bilin. Hayatınız içerisinde değerlendirin ve inanıyorum ki bu tip mtihanlardan geçenlerin hayat istikametleri de daha isabetli olacaktır. Ayağı yere sağlam basan tarzda olacaktır. Bir yakım fazla ihtiraslardan uzak olarak yaşayacaksınız, daha derli toplu yaşayacaksınız. Bu anlamda da hayatın anlamını yakalamak açısından hayattan beklenenin sizin kendi iç dinginliğiniz açısından da son derece faydalı sonuçlar doğuracağına ben inanıyorum ki sizde mutlaka bunu görüyorsunuzdur. Tekrar geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir imtihandan geçirmesin temennimiz bu yönde. Biz de vakıf olarak çam sakızı çoban armağanı bir şeyler yapalım düşüncesindeydik. Gene başka bir sıkıntınız ihtiyacınız olursa hocam vasıtasıyla imkanlarımız elverirse yardımcı olmaya çalışırız" diye konuştu.

Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs
Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs
Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs
Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Deprem, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa CBÜ'den depremzede öğrencilere burs - Son Dakika


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