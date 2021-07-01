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Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması - Son Dakika

Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması

01.07.2021 13:21

Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması "Batı'dan Doğu'ya Doğu'dan Batı'ya Uzanan Eğitim Köprüsü: 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" Kongresi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması

"Batı'dan Doğu'ya Doğu'dan Batı'ya Uzanan Eğitim Köprüsü: 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" Kongresi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç yürütücülüğünde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Erasmus Plus projesi destekli "Artificial Intelligence Education for Children" başlıklı proje kapsamında düzenlenen "1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi" Harran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç kongrenin onur konuğu oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Urfa Genç STEM Derneği iş birliğiyle düzenlenen '1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi'ne Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Millet Vekili Zemzem Gülender Açanal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Genç STEM Derneği Başkanı Mustafa Taşıyan ile akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Açılış konuşmalarını, kongrede onur konuğu olarak yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Kongresi Eş Başkanı Doç. Dr. Ragıp Terzi, Genç Stem Derneği Başkanı Mustafa Taşıyan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal gerçekleştirdi.

"Hayal edin hayalinizi tasarlayın"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tüm konukları selamlayarak başladığı açılış konuşmasına, üniversitenin mevcut durumu, sanayi-şehir-üniversite İş birliği üçgenindeki çalışmaları ve uzaktan eğitimdeki başarılarından örnekler vererek devam etti. Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı sürede 'Kodla Manisa' projesi ile başlayan serüvenin, geldiği bu noktadan ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ataç, 'Başımıza icat çıkarmayın' cümlesiyle yetişen bir nesilden 'Hayal edin hayalinizi tasarlayın yanınızda biz varız' cümlesine TÜBİTAK'ın destekleri ile evrildiğini belirtti.

Ataç, yürütücülüğünün tarafından gerçekleştirildiği, proje koordinatörlüğünü MCBÜ Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Akın Özçift'in üstlendiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Urfa Genç Stem Derneği birlikteliğinde Türkiye'de ilki gerçekleşen Erasmus Plus Projesi kapsamındaki 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi ile batıdan doğuya kurulan eğitim iş birliği köprüsünün gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Yapay zeka her alanda kullanılabilir"

Konuşmasının devamında, yapay zekanın amacının, insan zekasını bilgisayar aracılığı ile taklit ederek bu anlamda bilgisayarlara belli ölçüde öğrenme yeteneği kazandırabilmek olduğunu vurgulayan Ataç, yapay zekanın çoğunlukla insanların düşünme yeteneğini, beynin çalışma modelini, doğanın biyolojik evriminin modellemesi ile çalışan yöntemlerin tamamı olduğuna açıklamalarında yer verdi. Yapay zekanın, eğitim alanından medikal alana, sanayiden tarıma, tarımdan ulaşıma ve madenciliğe kadar akla gelen her alanda uygulamalarının mümkün olduğuna değinerek, üniversitelerde yaygın olarak kullanılan intihal programları, kişiye göre test ve ödev ile ölçmede yaşanan sorunların tamamının çözümü ve açık uçlu soruların puanlandırılması hususlarında yer alacağı bilgisini paylaştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç konuşmasının sonunda tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Şu anki birlikteliğimizin geleceğin Türkiye'sine, genç nesillere bilim insanlarına hayırlı olmasını diliyor, daha iyi projelerde birlikte olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi kapsamda; Türkiye'de ve uluslararası platformda yapılan yapay zeka çalışmalarının eğitimdeki örnek projelerin, öğretim uygulamaları sonuçlarının akademik ve eğitim camiası ile paylaşılması ve sonucunda yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla, Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK, Yerel Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler, yerel projeler ile okullarda gerçekleştirilmiş örnek öğretim uygulamaları bildiri sunumu olarak gerçekleşecek.

Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması
Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması
Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması
Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yapay Zeka, Şanlıurfa, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması - Son Dakika


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