MANİSA Çekirdeksiz üzüm alımları başladı - Son Dakika

Çekirdeksiz üzüm alımları başladı

MANİSA'nın Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlanrdı. Üreticiler sıraya girebilmek için akşamdan alım merkezi önüne gelerek, traktörlerinin üzerinde sabahladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27 Ağustos günü Giresun'da düzenlediği basın toplantısıyla çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıkladı. Pakdemirli, TMO'nun kuru üzüm alımlarına 7 Eylül'de başlayacağını duyurdu. 9 Numara üzüm fiyatının 12.5 TL olarak açıklanan üzüm alımları Alaşehir Killik Mahallesi'nde başladı. Bu kapsamda TMO bugün itibarıyla Manisa ile ilçelerinde Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl, Saruhanlı ve Denizli Buldan'ın yanı sıra İzmir ve Salihli Ticaret Borsaları üzerinden alımların yapılabileceği çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. 2019 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi, 308 bin ton olarak gerçekleşmişti. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, alım merkezini ziyaret etti. Randevulu sistemle pazar günleri hariç, haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahiplerinin yapılabileceğini duyuruldu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtip, "TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 10 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Pandemi döneminde yoğun üreticilerimize verilen destekten dolayı devletimize teşekkür ederiz. Fiyatlar uygun, üreticiler memnun" dedi.