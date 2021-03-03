Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsünün su sorunu ortadan kalkıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü ve Yağcılar Mahallesi'ne 304 bin metreküp içme suyu sağlayacak olan Beydere Göleti'nin yüzde 43'ü tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da yapılan yatırımlarla bölgenin verimli toprakları su ile buluşurken, vatandaşlara da sağlıklı içme suyu sağlanıyor. Yürütülen çalışmalarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yağcılar Mahallesi'ne yılda 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu vererek olan Beydere Göletinin yüzde 43'ü tamamlandı. Gölet inşaatının tamamlanmasıyla beraber Yunusemre ilçesindeki 520 dekar araziye su verileceğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, verimli toprakların suyla birlikte daha da verimli hale getirilmesinin planlandığını söyledi.

Yunusemre ilçesindeki Kızıl Dere üzerine inşa edilen Beydere Göleti'nde şu ana kadar gövde ve dolusavak sıyırma kazıları ve derivasyon imalatlarının tamamlandığını belirten Yıldız, "Enjeksiyon imalatlarının devam ettiği projede yakında gövde dolgusuna başlanacaktır. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek Beydere Göleti'nin gövdesi için 200 bin metreküp dolgu yapılacak. Temelden yüksekliği 30 metre olacak göletin depolama alanında ise 1 milyon 300 bin metreküp su tutulabilecek. 2021 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje ile 520 dekar arazi basınçlı borulu sistem ile sulanacağını ve sulama maliyetlerinin düşmesi ve verimliliğin artmasıyla bölge üreticisine yılda 1 milyon lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz. Beydere Göleti ayrıca Manisa Yağcılar Mahallesi ve Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'ne de yılda 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak" diye konuştu. - MANİSA