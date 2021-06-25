Üye Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi "Sinovac aşısı 3. ay izlem" sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi "Sinovac aşısı 3. ay izlem" sonuçlarını açıkladı

25.06.2021 18:47
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Türkiye'de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının etkinliği ve antikor düzeyi takip çalışması kapsamında, iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Türkiye'de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının etkinliği ve antikor düzeyi takip çalışması kapsamında, iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanının katıldığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede, aşı sonrası çalışma grubundakilerin hastalanma sıklığı ve aşının oluşturduğu antikor düzeylerinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Başlangıçta COVID-19 antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı olmuş 1053 sağlık çalışanının 26'sı (yüzde 2,4) ikinci aşıyı izleyen 28. gün - 3 aylık süre içinde COVID-19 hastalığına yakalanmışlardır. Bu dönemde PCR testi yapılmamış olmakla birlikte üçüncü ayda bakılan COVID-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de semptomsuz (belirtisiz) COVID-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2,8) olarak saptanmıştır. Bu kişilerden hastanede yatarak tedavi alan olmamıştır. İkinci aşıdan sonraki 28. gün-3 aylık süre içinde 151 sağlık çalışanının, yakın temasta olduğu yakın arkadaş ya da aile bireyi COVID-19 tanısı almıştır. Yakınları COVID-19 tanısı almış olan bu 151 sağlık çalışanından 18'i (yüzde 12) COVID-19 hastalığını geçirmiştir.

İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının yüzde 95,2'sinde antikor düzeyleri düşüş göstermiştir. İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının yüzde 77' sinde SARS-CoV-2 antikorları (?1.0) tespit edilmiştir. Yani aşıdan sonraki 3. ayda çalışma grubunun yüzde 23'ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru negatifleşmiştir."

Ağustos 2021'de yapacakları 6. ay antikor düzeyleri ve etkinliği izlem sonuçları ile verilerin daha da netleşeceği vurgulanan açıklamada, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında 3. doz hatırlatma aşısının gerekebileceği kaydedildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sinovac aşısı 3. ay izlem sonuçlarını açıkladı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sinovac aşısı 3. ay izlem sonuçlarını açıkladı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sinovac aşısı 3. ay izlem sonuçlarını açıkladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa Celal Bayar Üniversitesi 'Sinovac aşısı 3. ay izlem' sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti 19:46 Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi 19:32 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız 18:52 Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar 18:23 Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı 18:07 Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın 18:04 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı 16:51 Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
20:12
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın         
19:41
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz         
19:20
Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek         
18:24
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı         
18:14
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü         
18:05
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023         
17:34
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 20:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Celal Bayar Üniversitesi "Sinovac aşısı 3. ay izlem" sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement